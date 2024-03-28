بطاركة كنائس القدس يدعون إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

رام الله - (د ب أ)

دعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار المتواصل في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال بطاركة ورؤساء الكنائس في رسالة بمناسبة عيد الفصح نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "ندرك تمامًا المعاناة الشديدة التي تحيط بنا هنا في الأرض المقدسة، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من العالم".

وأدانت الرسالة "جميع أعمال العنف في الحرب المدمرة الحالية وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء، وندعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

وطالبت بسرعة "وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الأسرى وتسهيل عمل الأطباء والطواقم الطبية لرعاية المرضى والجرحى ودون أي عائق، وفتح المفاوضات والعمل الدولي لإنهاء دائرة العنف وتجاوزها".

واعتبر بطاركة ورؤساء الكنائس في رسالتهم أنه بهذه الطريقة فقط يمكن التوصل إلى حل شامل لسلام عادل ودائم في الأرض المقدسة.

وقالت الرسالة "نقدم تحياتنا الخاصة للمؤمنين في غزة ومن بين هؤلاء أولئك الذين لجؤوا إلى كنيستي القديس بورفيريوس والعائلة المقدسة، بالإضافة إلى الموظفين والمتطوعين الشجعان في المستشفى المعمداني، إلى جانب المرضى الذين يخدمونهم".

يذكر أن الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، تحتفل الأحد المقبل بعيد الفصح المجيد.

ويأتي العيد تزامنا مع خوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 32 ألف شخص ودمار واسع وأزمة إنسانية.