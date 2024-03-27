فيديو| ثور هائج يتسبب في عرقلة حركة المرور بأحد شوارع المدينة المنورة

مصراوي

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا بأحد شوارع المدينة المنورة، ما سبب فوضى في حركة المرور وانقطاع بعض الطرق.

وبينما كان الثور يركض بين السيارات والحافلات، زادت حالة التوتر والارتباك بين السكان والسائقين الذين كانوا يحاولون تفاديه.

وبعد وقت قليل، تدخلت الجهات المختصة وتمكنت من السيطرة على الثور، حيث تم ربطه ونقله بعيدًا عن المنطقة المزدحمة لضمان سلامة المارة والمركبات وتفادي وقوع مزيد من الأضرار.