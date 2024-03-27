الصومال.. مقتل 80 مسلحًا من "حركة الشباب" بعمليات للجيش خلال 24 ساعة

مصراوي

أعلن التلفزيون الصومالي في بيان، اليوم الأربعاء، مقتل 80 مسلحًا من "حركة الشباب" في عمليات للجيش في 3 مناطق خلال 24 ساعة.

وفي 17 مارس الجاري|، قتل 17 شخصًا على الأقل في هجوم لـ"حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في الصومال، وسيطرت الجماعة المسلحة لفترة قصيرة على القاعدة قبل أن تتمكن القوات الحكومية من طردها.

وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة مقتل 57 جنديًا حكوميًا، في حين أكدت السلطات الصومالية مقتل 17 شخصًا فقط.

ولت هذه الهجمات، هجوما سابقا على فندق قرب القصر الرئاسي في مقديشو، مما يظهر قدرة الحركة على مواصلة الهجمات على الرغم من العمليات العسكرية ضدها.

وتقود "حركة الشباب" تمردا منذ أكثر من 16 عاما ضد الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو، ورغم دحرها من العاصمة في عام 2011، لا يزال لديها تأثير كبير في الأرياف الصومالية ودول مجاورة.