إعلان

BBC

رويترز: أيرلندا ستنضم لجنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل في العدل الدولية

09:02 م الأربعاء 27 مارس 2024

مايكل مارتن وزير الخارجية الأيرلندي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن أيرلندا أعلنت أنها ستنضم لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن دافع، نهاية يناير الماضي، عن موقف بلاده بخصوص المشاركة في الدعوى التي تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأكد مارتن أن حكومته ستنظر في قرار المشاركة في هذا المسار القضائي بعد اكتمال مراحل الدعوى الأولية.

وقد سبق وأن استجابت محكمة العدل الدولية لطلب جنوب أفريقيا بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة.

كما دعت جنوب أفريقيا إلى وقف الأعمال القتالية معتبرةً الخطابات الإسرائيلية إرادة لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ومؤكدةً أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أيرلندا تنضم لجنوب إفريقيا دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية العدل الدولية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون أمريكيون: لدينا تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجون مروان البرغوثي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* انفجار في 3 محطات صرف بالقليوبية.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)
* تراجع أسعار 31 سيارة جديدة بمصر في أقل من أسبوعين