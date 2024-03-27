رويترز: أيرلندا ستنضم لجنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل في العدل الدولية

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن أيرلندا أعلنت أنها ستنضم لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن دافع، نهاية يناير الماضي، عن موقف بلاده بخصوص المشاركة في الدعوى التي تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأكد مارتن أن حكومته ستنظر في قرار المشاركة في هذا المسار القضائي بعد اكتمال مراحل الدعوى الأولية.

وقد سبق وأن استجابت محكمة العدل الدولية لطلب جنوب أفريقيا بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة.

كما دعت جنوب أفريقيا إلى وقف الأعمال القتالية معتبرةً الخطابات الإسرائيلية إرادة لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ومؤكدةً أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.