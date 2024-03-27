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BBC

مسؤول إسرائيلي: البيت الأبيض هو من طلب إعادة جدولة زيارة وفدنا لواشنطن

07:36 م الأربعاء 27 مارس 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض هو من طلب إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما زال يدرس الطلب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قراره بعدم إرسال وفد إلى واشنطن كان رسالة إلى حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.

وأشار نتنياهو إلى أن القرار الأمريكي بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن كان سيئا جدا لأنه شجع حماس على تشديد موقفها.

وكان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس الأول الاثنين، إن نتنياهو ألغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

بينما هدد نتنياهو في وقت سابق بإلغاء زيارة وفد إسرائيل إلى واشنطن إذا لم تستخدم أمريكا الفيتو ضد القرار

البيت الأبيض الوفد الإسرائيلي واشنطن الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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