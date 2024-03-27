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BBC

جيش الاحتلال: اعتمدنا برنامجًا تدريبيًا يهدف لرفع جاهزية سلاح الجو لحرب بالشمال

05:13 م الأربعاء 27 مارس 2024

طائرات سلاح الجو الإسرائيلي

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مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش أقر برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال، لافتا إلى أن عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر.

وكشف المتحدث العسكري أنه تم رصد إطلاق 110صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتوفر الشروط للتوصل لاتفاق مع حزب الله.

وأوضح متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته للصحيفة العبرية أنه ربما تسهم صفقة تبادل الأسرى بغزة في التوصل لاتفاق أيضا مع لبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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