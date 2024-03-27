الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحماس

مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تضم شخصين و3 كيانات.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحماس وشركائها.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، إنها فرضت عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حماس.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فرض عقوبات على شخصيات وكيانات "تتورط" في تمويل حماس، وذلك في إطار دعمها لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها تتخذ إجراءات لاستهداف ممولي حماس ومن يقدمون لها التسهيلات رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس ضد إسرائيل.

تهدف العقوبات إلى تعطيل مصادر تمويل حماس، واستهداف محافظها الاستثمارية ووسيط مالي على صلة بإيران، بالإضافة إلى بورصة عملات افتراضية مقرها غزة.

ووعدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال.