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BBC

ماذا عن غزة؟.. نشطاء يقاطعون خطاب بايدن فغيروا مجرى الحديث (فيديو)

04:22 م الأربعاء 27 مارس 2024

جو بايدن

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وكالات

قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبينما كان بايدن يتحدث عن أهمية الرعاية الصحية، صرخ أحد المتظاهرين سائلا: "ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟"، ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية".

وأشار المتظاهرون، إلى تعرض المستشفيات في غزة للقصف، ورددوا شعارات مثل "أنتم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية" وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد توقفه عن الحديث لفترة إثر ذلك، قال بايدن: "إنهم محقون، علينا توفير مزيد من المساعدة الصحية لغزة".

وقبل أيام، حث ما يقرب من 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أمريكيا سابقا الرئيس بايدن على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة، إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية.

ويواجه الرئيس الأميركي غضبا داخليا بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، كما انهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير.

ويعيش كثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع، ويزداد تدهور الوضع على نحو ميؤوس منه في القطاع المكتظ بالسكان.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات البرية إلى قطاع غزة، رغم النداءات المتكررة والمناشدات الدولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

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