نتنياهو: الضغط الدولي لن يردع إسرائيل عن موقفها



(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء زيارة وفد أمني إسرائيلي إلى واشنطن كان رسالة إلى حركة حماس.

وأضاف نتنياهو، أن الرسالة مفادها بأن الضغط الدولي لن ينجح مع إسرائيل في ردعها عن موقفها.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموافقة 14 دولة بينما لم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) وهو ما أثار غضب إسرائيل التي قالت إنها مستمرة في حربها كما توعدت باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وألغى نتنياهو زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين إلى واشنطن ردًا على القرار.