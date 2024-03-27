حماس: متمسكون بانسحاب جيش الاحتلال من غزة

(مصراوي)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إنها متمسكة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان عودة آمنة للأهالي إلى شمال القطاع.

وأضافت حركة حماس، أنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين، إلا بعد تحقيق أهدافها من المعركة، مشيرة إلى إمساكها بزمام الأمور على أرض الواقع.

وأفادت حماس، أنها تدير المعركة من منطلق تفاوضي شرس، قائلة إنها ستهزم الاحتلال الإسرائيلي في حربه.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الحركة بعرقلة المفاوضات والتعنت فيها والمطالبة بأهداف "وهمية" وهو ما نفته مصادر مطلعة على المفاوضات في وقت سابق، بقولها إن حركة حماس تبدي مرونة واضحة على طاولة المفاوضات.