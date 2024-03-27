متأثرا بجراحه.. وفاة نجل زعيم تنظيم القاعدة المنتظر سيف العدل في اليمن

وكالات

أعلنت وسائل إعلام يمنية مساء الثلاثاء، وفاة خالد محمد زيدان نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل، متأثرا بإصابته بحروق بالغة في جسده.

وحسب وسائل إعلام يمنية، فإن نجل أمير تنظيم القاعدة المعروف بـ"سيف العدل"، ويدعى خالد محمد صلاح الدين زيدان، توفي في اليمن، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثراً بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان.

و اندلع حريق بمنزل نجل الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة، بإحدى قرى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، قبل شهر رمضان بيومين.

وكان خالد زيدان قد وصل إلى اليمن في العام 2015م وهو في سن الـ20 من عمره، بعد أن اختار الهجرة إلى اليمن ضمن اتفاق بين القيادة العامة للتنظيم والاستخبارات الإيرانية، المعروفة رسميا بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني، وقام حينها فيلق القدس بتولي عملية النقل البحري.