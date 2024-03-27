رئيس البرلمان العربي يدعو الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز لإنشاء لجنة خاصة بفلسطين

القاهرة - (د ب أ)



دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى أن تحذو حذو المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى، وتنشئ لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة "ما يتعرض له من ممارسات إرهابية وإبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الغاشم، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية".

ووفق بيان نشره البرلمان العربي اليوم الأربعاء ، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.

وقال العسومي: "إذا تحدثنا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من منظور مكافحة تغير المناخ، سنجد أن كيان الاحتلال يقوم أيضًا بإبادة بيئية في القطاع".

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقاً لاتفاق باريس، بتقديم مئة مليار دولار سنوياً لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.