نواب بريطانيون يطالبون بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

(مصراوي)

توجه أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا، اليوم الأربعاء، برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يطالبون فيها بحظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وذلك حسبما أفادت صجيفة "الجارديان" البريطانية.

وبريطانيا تتصدر المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الدول مبيعًا للمعدات العسكرية إلى إسرائيل، حيث توفر حوالي 15% من إجمالي المكونات المستخدمة في طائرات "إف-35" المستخدمة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، حسب موقع "ذا ناشيونال".



وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن إسرائيل تراودها مخاوف من فقدان الدعم العسكري.

وقال المسؤول، إن إسرائيل بدأت بالفعل في البحث عن موارد أخرى لاستيراد المعدات العسكرية، بعد توقف عدد من الدول عن بيع الأسلحة وتخطيط أخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

وجاءت خسارة الدعم العسكري الأمريكي على رأس المخاوف الإسرائيلية التي ذكرها المسؤول، مع تشكيل الواردات العسكرية الأمريكية لإسرائيل نسبة 68% من إجمالي الواردات العسكرية، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام