روسيا: الموقف الأمريكي بشأن التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي "متحيز"

موسكو - (د ب أ)



أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر أن الموقف الأمريكي من التحقيقات في هجوم "كروكوس سيتي هول" الإرهابي "متحيز"، مشيرة إلى أن واشنطن تريد حماية كييف.

وقالت زاخاروفا "لقد كشفوا عن أنفسهم (الأمريكيون) حيث بدأوا بالشجب ولم يدعوا إلى إجراء تحقيق، ولكنهم شرعوا في إبعاد الشبهات عن أوكرانيا. إن تحيزهم وتورطهم في هذا الأمر واضح"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا "لو لم تكن هناك شبهات، لكانت التصريحات الأولية (للجانب الأمريكي) متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق".

وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو هجوما إرهابيا مروعا، مساء الجمعة الماضي، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلا، فيما ذكرت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيجودنيا" مارجريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصا.