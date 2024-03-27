للمرة الأولى منذ الحرب.. نتنياهو يلتقي بعائلات الجنود الأسرى في غزة

(مصراوي)



نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو سيلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى المحتجزين في قطاع غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر.

ومنذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة نظم عائلات الأسرى الإسرائيليين احتجاجات يومية يطالبون فيها الحكومة ونتنياهو بالعمل على إعادة ذويهم.

ثم تطور الأمر لاحقًا باتهام نتنياهو وحكومته بتغليب مصالحهم الشخصية والسياسية على إعادة الأسرى، قائلين إن نتنياهو سيعيد أقاربهم في توابيت، وهو ما تحقق لاحقًا بمقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.