تحالف المعارضة في فنزويلا يختار مرشحًا رئاسيًا جديدًا

كاراكاس - (د ب أ)

اختار تحالف المعارضة الفنزويلي مرشحًا رئاسيًا جديدًا، على أمل منع استبعاده الوشيك من الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أربعة أشهر.

وتم الآن تسجيل إدموندو جونزاليس أوروتيا كبديل "مؤقت" للمرشحة الفعلية كورينا يوريس، التي لا يمكن تسجيلها بحلول الموعد النهائي، حسبما قال تحالف المعارضة "يونيداد فنزويلا" يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وجرى تسجيل الدبلوماسي الذي كان سفيرا لفنزويلا في الأرجنتين والجزائر في القائمة الانتخابية "للحفاظ على ممارسة الحقوق السياسية المقابلة لتنظيمنا السياسي حتى نتمكن من تسجيل مرشحنا".

وكان المجلس الوطني للانتخابات قد منح التحالف تمديدًا لأنه لا يمكن تسجيل يوريس. ولم يتم توضيح سبب ذلك.

ووفقا للمجلس، لا يزال من الممكن استبدال المرشحين للرئاسة حتى 20 أبريل.

ووفقا لتحالف المعارضة، فإنه كان يحاول عبثا منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي الوصول إلى نظام التسجيل الخاص بالمجلس الوطني للانتخابات من أجل تسجيل الأستاذة الجامعية يوريس كمرشحة.

وكان من المفترض أن تنافس الرئيس مادورو المسجل رسميًا في الانتخابات المقررة في 28 يوليو ويريد ضمان فترة ولاية ثالثة له.