إعلان

BBC

تحالف المعارضة في فنزويلا يختار مرشحًا رئاسيًا جديدًا

10:48 ص الأربعاء 27 مارس 2024

علم فنزويلا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كاراكاس - (د ب أ)

اختار تحالف المعارضة الفنزويلي مرشحًا رئاسيًا جديدًا، على أمل منع استبعاده الوشيك من الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أربعة أشهر.

وتم الآن تسجيل إدموندو جونزاليس أوروتيا كبديل "مؤقت" للمرشحة الفعلية كورينا يوريس، التي لا يمكن تسجيلها بحلول الموعد النهائي، حسبما قال تحالف المعارضة "يونيداد فنزويلا" يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وجرى تسجيل الدبلوماسي الذي كان سفيرا لفنزويلا في الأرجنتين والجزائر في القائمة الانتخابية "للحفاظ على ممارسة الحقوق السياسية المقابلة لتنظيمنا السياسي حتى نتمكن من تسجيل مرشحنا".

وكان المجلس الوطني للانتخابات قد منح التحالف تمديدًا لأنه لا يمكن تسجيل يوريس. ولم يتم توضيح سبب ذلك.

ووفقا للمجلس، لا يزال من الممكن استبدال المرشحين للرئاسة حتى 20 أبريل.

ووفقا لتحالف المعارضة، فإنه كان يحاول عبثا منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي الوصول إلى نظام التسجيل الخاص بالمجلس الوطني للانتخابات من أجل تسجيل الأستاذة الجامعية يوريس كمرشحة.

وكان من المفترض أن تنافس الرئيس مادورو المسجل رسميًا في الانتخابات المقررة في 28 يوليو ويريد ضمان فترة ولاية ثالثة له.

فنزويلا كاراكاس تحالف المعارضة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بن جفير: بايدن يفضل اتباع سياسة السنوار على نتنياهو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تراجع أسعار 31 سيارة جديدة بمصر في أقل من أسبوعين
* انفجار في 3 محطات صرف بالقليوبية.. والمعاينة الأولية تكشف السبب: تسرب مواد بترولية