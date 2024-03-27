مقتل مسؤول إيراني في غارة إسرائيلية على مدينة دير الزور بسوريا



وكالات

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، استهدافه لمواقع وأهدافا تابعة لفيلق القدس الموالي للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا.

و أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من المقاتلين الموالين لإيران في وقت سابق الثلاثاء.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر أمنية، فإن الأهداف التابعة لفيلق القدس التي تم استهدافها تتعلق بتهريب السلاح لحزب الله.

ونقلت مصادر إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، مقتل مقتل ضابط برتبة عقيد في الهجوم الذي وقع شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، معظمهم مقاتلون موالون لإيران، قتلوا في ضربات جوية استهدفت مواقع في منطقة دير الزور بشرق سوريا ليل الاثنين الثلاثاء.

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا في منشور على منصة "إكس" مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما حملت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إسرائيل مسؤولية الهجوم الذي قضى فيه "بهروز وحيدي في دير الزور".