فيديو| مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بالأردن للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

خرج مئات المواطنين لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردني عمان في تظاهرة بمحيط السفارة الإسرائيلية للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

"يالله ملنا غيرك يا الله "

لليوم الثالث على التوالي مظاهرات في العقبة واربد وعمان امام السفارة الاسرائيلية في الاردن،

الشعب الاردني العظيم ينتفض من أجل غزة.



كل الحب والشكر لهذا الشعب pic.twitter.com/1c5eMQC9m8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 26, 2024

وكانت الشرطة الأردنية اعتقلت عددا من المتظاهرين في عمّان، أمس الأول الأحد، وتم منعهم من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية، احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي وحملة التجويع ضد قطاع غزة.

وقامت السلطات بنشر قوات الأمن في مسجد الكالوتي بالعاصمة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون الانتقال إلى السفارة الإسرائيلية، والتي تعتبر نقطة ساخنة للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.