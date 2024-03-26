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فيديو| مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بالأردن للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

11:58 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بالأردن أرشي

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مصراوي

خرج مئات المواطنين لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردني عمان في تظاهرة بمحيط السفارة الإسرائيلية للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

وكانت الشرطة الأردنية اعتقلت عددا من المتظاهرين في عمّان، أمس الأول الأحد، وتم منعهم من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية، احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي وحملة التجويع ضد قطاع غزة.

وقامت السلطات بنشر قوات الأمن في مسجد الكالوتي بالعاصمة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون الانتقال إلى السفارة الإسرائيلية، والتي تعتبر نقطة ساخنة للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

السفارة الإسرائيلية بالأردن مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية وقف إطلاق النار بغزة الشرطة الأردنية اعتقال المتظاهرين في عمّان

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رمضانك مصراوي

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