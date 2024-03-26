حماس: لم نحصل على تأكيد من قيادات المقاومة بشأن استشهاد مروان عيسى



مصراوي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، إننا لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى.

وأضاف حمدان، أن اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أهدافه منذ بداية حربه على القطاع سوى القتل والتدمير.

وتابع القيادي في حماس، أن الاحتلال يسعى لتحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد الأزمات الأخيرة التي يعانيها، مشيرا إلى أن مطالب الاحتلال حول صفقة التبادل غير مقبولة والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى وأبلغنا الوسطاء بأنها مرفوضة.

وأكمل حمدان: "نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات"، موضحا أنه لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا.

واختتم حمدان: "لن نرضخ للشروط الإسرائيلية وخروج قيادات الحركة من غزة فكرة حمقاء"، موضحا أن الاحتلال لم يحصل على أي أسير منذ بداية الحرب وكل محاولاته باءت بالفشل.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الثلاثاء، تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام ومسؤول الوسائل القتالية غازي أبو طماعة قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى".