"محاولة لتغطية أزمات نتنياهو".. حماس تعلّق على أنباء مقتل القيادي مروان عيسى



مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنه لا ثقة لديها برواية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استشهاد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى.

وأوضح القيادي بحركة حماس عزت الرشق، أن إعلان إسرائيل عن اغتيال مروان عيسى محاولة لتغطية أزمات نتنياهو.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام ومسؤول الوسائل القتالية غازي أبو طماعة قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى"