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BBC

الاحتلال يعلن رسميًا تصفية القيادي بالمقاومة مروان عيسى قبل أسبوعين

10:57 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مروان عيسى

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام ومسؤول الوسائل القتالية غازي أبو طماعة قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى".

مروان عيسى حماس الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام

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رمضانك مصراوي

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