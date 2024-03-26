إعلان

BBC

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: حان الوقت لنعترف بدولة فلسطينية مستقلة بدون شروط

08:40 م الثلاثاء 26 مارس 2024

بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لاعتراف بلادها بدولة فلسطينية مستقلة بدون شروط.

وشددت دي سوتر على ضرورة إنهاء الاحتلال "غير القانوني للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية".

وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب قالت، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفقون على ضرورة وقف العنف في قطاع غزة.

وأشارت لحبيب في تصريحات لقناة "الجزيرة"، ان وفاة أطفال بسبب المجاعة مقلقة، لافتة إلى أن بلادها ستساهم في إيصال المساعدات للقطاع.

وأكدت لحبيب أن فرض عقوبات على إسرائيل بحاجة إلى إجماع مثل ما تم بشأن مستوطنين في الضفة، معربة عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتا.

سبق وأن قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، إن كل 10 دقائق يموت طفل في غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت جينيز موقف بلادها الرافض لشن عملية عسكرية على رفح جنوبي قطاع غزة

بيترا دي سوتر ائبة رئيس الوزراء البلجيكي الاعتراف بدولة فلسطينية إنهاء الاحتلال غير القانوني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنتاجون: الأفكار التي طرحها أوستن لقيت آذانًا صاغية لدى الوفد الإسرائيلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
تفاصيل تصادم قطارين في قويسنا بالمنوفية
* تصل لـ31 درجة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة خلال 48 ساعة وتحذير للمواطنين