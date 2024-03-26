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زيلينسكي يفصل الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني

08:39 م الثلاثاء 26 مارس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف (د ب أ)

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف .

وسيخلف دانيلوف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الخارجية أوليكسندر ليتينينكو. ويضم مجلس الأمن، المؤلف من 21 عضوا، أعضاء من الحكومة ورؤساء وكالة الاستخبارات فضلا عن النائب العام ورئيس البنك المركزي ورئيس أكاديمية العلوم.

ويناقش المجلس قضايا الأمن الوطني برئاسة الرئيس زيلينسكي. ويقوم الأمين العام بصفة أساسية بالمهام التنظيمية ويرفع التقارير إلى رئيس البلاد مباشرة.

وتم تعيين أوليه إيفاشينكو رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية. وكان يشغل من قبل منصب نائب رئيس الاستخبارات العسكرية. وتأتي هذه الخطوات بعد تعديل حديث في قيادات الجيش الأوكراني.

ولم يتم الكشف عن أسباب إقالة دانيلوف، لكنه سب الوسيط الصيني لي هوي علنا على التلفزيون الأوكراني قبل أقل من أسبوع. وسافر هوي إلى كييف وموسكو مؤخرا لاستكشاف إمكانية إبرام اتفاق سلام بين الطرفين المتناحرين.

وفي فبراير الماضي أعلن زيلينسكي، عن إقالة فاليري زالوجني من منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعيين مكانه ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقا.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي منذ ما يربو على سنتين بمساعدة غربية.

فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الأوكراني أوكرانيا

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رمضانك مصراوي

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