عضو بالكنيست: حديث نتنياهو الفارغ عن النصر المطلق في رفح مجرد خداع

مصراوي

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف ماتان كاهانا، اليوم الثلاثاء، إن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الفارغ عن النصر المطلق في رفح هو مجرد خداع.

وأكد كاهانا أن نتنياهو وفريقه تحدثوا عن رفح كما لو أن تدمير حماس هناك هو ما سيجلب النصر.

ويصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصريحاته المتتابع على أن الاجتياح العسكري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، هو النصر الذي يسعى إليه وفق مزاعمه بوصفها "آخر معاقل حركة حماس".