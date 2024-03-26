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BBC

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: ندين الأعمال الإسرائيلية الاستيطانية بالضفة والقدس

05:27 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي نيكولاس دي ريفيرا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدين الأعمال الإسرائيلية الاستيطانية وضم أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس.

وأكد دي ريفيرا أنه يجب ضمان إرسال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية للقطاع.

سبق وأن قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي باربرا وودورد، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة بشكل عملي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة والتزام الأطراف به.

وأعربت وودورد عن قلق لندن بشأن منع إسرائيل وصول قوافل مساعدات الأونروا لشمالي غزة.

وكان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي قال، اليوم الثلاثاء، إنه امتنع عن التصويت بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة لعدم اشتراطه الإفراج عن الأسرى وإدانة حماس.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إدانة حركة حماس، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق المطلوب منها، موضحا أن الإدارة الأمريكية نقلت ذلك للجانب الإسرائيلي.

وشدد ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وضمان وحدة غزة مع الضفة الغربية

مجلس الأمن مندوب فرنسا نيكولاس دي ريفيرا الأعمال الإسرائيلية الاستيطانية

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رمضانك مصراوي

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