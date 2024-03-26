كارثة في بالتيمور.. انهيار جسر بأمريكا يخلف فوضى وحالة طوارئ (فيديو وصور)

(مصراوي)

انهار جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية القريبة من واشنطن، في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة حاويات كبيرة بالجسر، ما أدى إلى سقوط سيارات وأشخاص في نهر باتابسكو.

وتبحث طواقم الإسعاف الأمريكية، عن 7 أشخاص على الأقل في المياه في موقع الحادث، مستعينة بطائرات مسيرات ومروحيات وغواصين، في عملية بحث نشطة أملاً في العثور على ناجين.

وصرح رئيس إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، جيمس والاس، قائلاً إن مكان الحادث كان "عملية بحث وإنقاذ نشطة"، بمشاركة عناصر من خفر السواحل في الولاية، مشيرًا إلى أن عمليات البحث تشمل النهر وسطح السفينة التي اصطدمت بالجسر.

وأكد والاس، أنه إنقاذ شخصين على الأقل من المياه، أحدهما في حالة خطيرة للغاية، نقل إلى المركز الطبي بجامعة ميريلاند لتلقي العلاج.

من جانبه، أعلن حاكم ماريلاند حال الطوارئ في الولاية إثر انهيار الجسر الذي جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصًا في النهر، وكتب حاكم الولاية ويس مور، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "أعلنتُ حال الطوارئ في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلّف من عدّة وكالات على إيفاد الموارد الفدرالية من إدارة بايدن بسرعة".

وتُظهر رسوم متحركة نفذتها شبكة "سي بي إس نيوز" تحركات سفينة الشحن "دالي" قبل اصطدامها بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهياره.

اصطدام سفينة بجسر فرانسيس سكوت في بالتيمور الأمريكية، مما أدى إلى انهياره ، أمريكا تنهار تدريجيا من الداخل كما انهار الاتحاد السوفيتي#حساب_المواطن #غزة_الآن #وزارة_الشؤون_الإسلامية #منخفض_جوي pic.twitter.com/Yx1RCKhbdo — د / صالح الحربي 🇸🇦 (@D_S_ALHARBI) March 26, 2024

وأظهر موقع مراقبة حركة الملاحة البحرية "MarineTraffic" ناقلة حاويات ترفع راية سنغافورة تحمل اسم "دالي" متوقفة تحت الجسر في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن جسر "فرانسيس سكوت كي" يعد بمثابة حلقة وصل رئيسية عبر ميناء المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة. وبحسب وزارة النقل في ولاية ماريلاند، فإن طوله يبلغ أكثر من 2.5 كيلومتر، ويضم أربع حارات".

ويعد جسر فرانسيس سكوت كي، أحد أعلى الجسور في العالم، ويمثل حلقة وصل رئيسية عبر ميناء المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.

ويبلغ طول جسر فرانسيس سكوت كي أكثر من 2.5 كيلومترًا جنوب غرب بالتيمور، المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند ويضم 4 حارات.

ويحمل الجسر اسم فرانسيس سكوت كي، الذي ألّف كلمات النشيد الوطني الأمريكي.