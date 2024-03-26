الرئيس الكولومبي يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

(مصراوي)

هدد الرئيس الكولومبي جوستافو فرانسيسكو بيترو أوريجو، اليوم الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 دولة بينما لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع القرار.

وردت إسرائيل بإلغاء زيارة وفد أمني إسرائيلي إلى واشنطن كانت مقررة سابقًا، وتصريحها بعزمها على إكمال الحرب واجتياح مدينة رفح جنوبي غزة.