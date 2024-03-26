وزير الخارجية الأمريكي عن هجوم موسكو: تنظيم داعش لا يزال موجودًا

(مصراوي)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن حزنه في وفاة ضحايا قاعة الحفلات الموسيقية "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوجورسك الروسية.

وقال بلينكن، إن تنظيم داعش، لا يزال متواجدًا، داعيًا إلى الترابط من أجل القضاء عليه.

يأتي هذا بعد اتهام الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، كييف بالتخطيط للهجوم الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، مؤكدًا على تورط أوكرانيا وليس أي جهة أخرى في الهجوم.

وهدد باتروشيف، بأن رئيس المخابرات الروسي بات هدفًا مشروعًا للقوات الروسية ضمن بند استهداف كل من يمس بالمصالح الروسية.

وجاءت اتهامات المسؤول الروسي رغم إعلان تنظيم "داعش خرسان" والذي مقره أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم.



وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة كراسنوجورسك 137 قتيلًا إضافة لعدد من المصابين.