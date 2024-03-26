سفيرة إسرائيل بالقاهرة في ذكرى كامب ديفيد: تل أبيب ملتزمة بالمعاهدة

(مصراوي)

احتفلت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، اليوم الثلاثاء، بمرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل.

وقالت أورون في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" تويتر سابقًا، إن إسرائيل مستمرة في التزامها بالمعاهدة وتعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، واصفة المعاهدة بـ "الإنجاز العظيم".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوعد فيه إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة على الحدود المصرية، بينما تحذر القاهرة إسرائيل من عواقب التصعيد وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وفي الفيديو، قالت أورون، إن الاتفاقية "مهدت السبيل أمام اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول العربية".

وأضافت: بفضل تلك الاتفاقية، التي تم توقيعها بين رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن والرئيس الراحل أنور السادات، فإن "المصريين والإسرائيليين يعيشون معًا حياة يملؤها السلام والتطور"، مشيرة إلى أن السلام "المصري الإسرائيلي" هو نقطة الانطلاق والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات أورون، فيما تواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في القطاع والذي لم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنعه. وحذرت دول غربية ومنظمات دولية من إضرار تحركات تل أبيب باستقرار المنطقة.