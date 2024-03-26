جالنت: سندعم قانون التجنيد الذي يقره الشركاء في الحكومة الإسرائيلية

وكالات

قال وزير الدفاع الإٍسرائيلي يوآف جالانت، إنه سيدعم قانون التجنيد الذي يوافق عليه كل الشركاء في حكومة الحرب الإسرائيلية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء منه سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه.

كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارًا من أن لها ثمنًا باهظًا.

وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.

وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانونا يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي.