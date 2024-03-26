حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة

بيروت - (د ب أ )

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "‏ميرون" الجوّيّة الإسرائيلية بالصّواريخ الموجّهة.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‌‏اعتداء العدو الصّهيوني على بلدة الصويري، واستكمالًا للرّدّ على الاعتداء على مدينة بعلبك، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم قاعدة ‏ميرون الجوّيّة بالصّواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة استهداف مستعمرات "شوميرا" و"شلومي" "‏أفيفيم" الإسرائيلية وثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية.

ونعت "المقاومة الإسلامية" أحد عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 238 قتيلا.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بصاروخين استهدفت أطراف حديقة بلدة" مارون الراس" و"عيترون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم بشكل مكثف، وعلى علو متوسط، في أجواء منطقتي "كسروان" و"المتن" في جبل لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "فطنون" الواقعة بين بلدتي "يارون" و"رميش" ، كما قصفت أطراف بلدة "مارون الراس" في قضاء "بنت جبيل" في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار صباح اليوم باتجاه المزارعين في بلدة "الماري" في قضاء "حاصبيا" في جنوب لبنان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث مرات فجر اليوم على خراج بلدتي "طير حرفا" و"الجبين" في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة " يارين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، في بيان أنه "بنتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي طاول فجر اليوم أطراف بلدة طيرحرفا، تسبب هذا الاعتداء بأضرار جسيمة في مقر الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في البلدة، بالإضافة الى اضرار في سيارات الإسعاف وآليات الإطفاء وأن جميع المسعفين المتطوعين في خير وإصاباتهم طفيفة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة