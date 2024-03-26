مسؤول إسرائيلي يتهم وزيري الدفاع والحرب بالتخطيط لإسقاط الحكومة

(مصراوي)

اتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير حكومة الحرب بيني جانتس بالتخطيط لإسقاط الحكومة الإسرائيلية، قائلًا إنه تم "تجنيدهم".

وتعليقًا على قانون التجنيد الجديد، هدد جانتس بالانسحاب من مجلس الحرب الإسرائيلي، قائلًا إن لن يستمر في حكومة تمرر قانون يعفي يهود الحريديم من التجنيد.

وواكب جالانت جانتس في تصريحاته، بتوضيح موقفه الرافض لأي قانون يعفي الحريديم من الخدمة الإلزامية، مشيرًا إلى أنه لا يؤيد مثل هكذا قانون.

وينتظر الشارع الإسرائيلي في حالة ترقب موافقة الكنيست الإسرائيلي من عدمها على مشروع التجنيد الجديد الذي من شأنه الإبقاء على الوضع الحالي ليهود الحريديم المتطرفين والذين يتم إعفائهم من الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.

ومع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها السادس زادت المطالبات بضرورة تغيير الوضع القائم خاصة في ظل أزمة يعانيها الجيش الإسرائيلي من حيث عدد الجنود والذين دفع بهم إلى جبهتي حرب شمالا وجنوبا.

بينما رد الحريديم باحتجاجات واعتراضًا، وصلت حد تهديد الفئة التي تشكل نسبة 13% من المجتمع الإسرائيلي بترك إسرائيل إلى بلاد أخرى.