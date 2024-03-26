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BBC

السفير الروسي لدى واشنطن: نظام أوكرانيا يصبح إرهابيًا بإيواء الجناة

12:07 م الثلاثاء 26 مارس 2024

أناتولي انتونوف

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واشنطن - (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع الصحفيين، إن وجهة المسلحين في أعقاب الهجوم الإرهابي على حفل موسيقي مكتظ في قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو تشير إلى أن نظام كييف تحول إلى نظام إرهابي.

وأضاف أنتونوف أنه من المثير للقلق أنهم "في كل مكان يحاولون أن يثبتوا مسبقا" أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أنتونوف "السؤال البسيط من أي شخص، من أي مواطن روسي هو لماذا يتجه هؤلاء الأشخاص الخارجون عن القانون من موسكو نحو الحدود الأوكرانية. لا أفهم ماذا تعني النافذة التي تم إنشاؤها لهم على الحدود الأوكرانية".

وأكد أنتونوف أن "هذا يشير فقط إلى أن نظام زيلينسكي أصبح في الواقع إرهابيا إذا قام بإيواء هؤلاء الإرهابيين".

وقال أنتونوف إن "هذه الحقيقة وحدها تتطلب اهتماما خاصا وتحقيقا".

أناتولي أنتونوف السفير الروسي واشنطن

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