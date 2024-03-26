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BBC

وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها الإسرائيلي

10:48 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

أنالينا بيربوك

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القدس - (د ب أ)

عقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اجتماعا مع نظيرها الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن المحادثات السرية بين الوزيرين دارت حول موضوعات راهنة مع الحكومة الإسرائيلية: مطلب الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والمزيد من المساعدات للسكان المدنيين هناك، والمطالب بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونظرا للقضايا الصعبة، بدت تحية الوزيرين فاترة ومهنية ومحدودة الترحاب. وكانت هناك المصافحة والابتسامة المعتادة أمام الكاميرات، بينما غاب تقريبا التواصل البصري بين بيربوك وكاتس.

وعقب لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشادت بيربوك مساء أمس الاثنين بوضوح بالسلطة الفلسطينية لمساهمتها في قرار الأمم المتحدة.

وقالت بيربوك في رام الله إنه بإدانتها الواضحة لعنف حماس ضد المدنيين في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي قدمت السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس "مساهمة مهمة" في القرار الذي اتخذ في نيويورك، مضيفة أنه لا يمكنها سوى دعم دعوة السلطة الفلسطينية التي وجهها عباس إلى حماس لإلقاء سلاحها، مشيرة إلى أن النداء العاجل الذي أطلقه مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين لوقف إطلاق النار جاء متأخرا، مؤكدة أهمية مطالب الإفراج عن جميع الرهائن في غزة وتقديم المزيد من المساعدات للسكان المدنيين هناك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة السادسة التي تزور فيها بيربوك إسرائيل منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس الإسلامية في 7 أكتوبر الماضي.

أنالينا بيربوك القدس إسرائيل وزيرة الخارجية الألمانية

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