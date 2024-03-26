إعلان

BBC

97 شخصًا مازالوا يتلقون العلاج بعد هجوم موسكو الإرهابي

10:47 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب ا)

قال رئيس الإدارة الصحية في منطقة موسكو اليوم الاثنين إنه بعد ثلاثة أيام من وقوع هجوم في قاعة حفلات بالعاصمة الروسية موسكو، مازال 97 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت ليودميلا بولاتايفا رئيسة الإدارة الصحية في منطقة موسكو إن المرضى يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة ومنطقة موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن المصابين يعانون من إصابات متفاوتة الشدة.

وبحسب أحدث إحصاءات السلطات الروسية، لقى 137 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 180 آخرين في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة الماضية. ولم يتم استبعاد العثور على مزيد من الجثث أسفل أنقاض القاعة التي احترقت بعد اندلاع النيران.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن الهجوم .

هجوم موسكو موسكو الإرهاب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها الإسرائيلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
"7 شوارع كاملة العدد و25 ألف صائم".. ماذا حدث في حفل إفطار المطرية؟ (صور)