97 شخصًا مازالوا يتلقون العلاج بعد هجوم موسكو الإرهابي

موسكو - (د ب ا)

قال رئيس الإدارة الصحية في منطقة موسكو اليوم الاثنين إنه بعد ثلاثة أيام من وقوع هجوم في قاعة حفلات بالعاصمة الروسية موسكو، مازال 97 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت ليودميلا بولاتايفا رئيسة الإدارة الصحية في منطقة موسكو إن المرضى يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة ومنطقة موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن المصابين يعانون من إصابات متفاوتة الشدة.

وبحسب أحدث إحصاءات السلطات الروسية، لقى 137 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 180 آخرين في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة الماضية. ولم يتم استبعاد العثور على مزيد من الجثث أسفل أنقاض القاعة التي احترقت بعد اندلاع النيران.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن الهجوم .