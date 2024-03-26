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BBC

الحكومة الإسرائيلية تؤجل جلسة مناقشة قانون التجنيد الجديد لأجل غير مسمى

10:42 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون التجنيد إلى أجل غير محدد.

وهدد عضو حكومة الحرب بيني جانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد الجديد المقترح، قائلًا إن لن يكون جزءًا من أي حكومة تقر هذا القانون.

وفي حال وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد الجديد فإنه سيبقي بذلك على الوضع الحالي ليهود الحريديم المتطرفين والذين يتم إعفائهم من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

ودعا عدد من المسؤولون الإسرائيليون إلى إلغاء إعفاء يهود الحريديم من الخدمة الإلزامية جراء أزمة واضحة يعانيها الجيش الإسرائيلي في عدد الجنود جراء حرب دخلت شهرها السادس دفعت بالجنود الإسرائيليين شمالا إلى قرب الحدود اللبنانية وجنوبا في غزة.

في المقابل رد الحريديم باحتجاجات غير مسبوقة على مطالبات تعديل وضعهم القائم وصلت حد التهديد بالهجرة إلى بلاد أخرى وترك إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي قانون التجنيد الجديد الحكومة الإسرائيلية إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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