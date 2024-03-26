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BBC

بعد مطاردة دامت شهرًا.. أستراليا تسيطر على تمساح ضخم

10:41 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

أستراليا

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سيدني - (د ب أ)


قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إنه تم الإمساك بتمساح يبلغ طوله 3ر4 متر بعد أن ظل طليقا لمدة شهر تقريبا في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

وقالت إدارة البيئة في كوينزلاند في بيان صدر يوم الثلاثاء إن التمساح قد تم إعلانه حيوانًا خطيرًا "بعد أن ظل يتجول حول الممتلكات الخاصة ويطارد الحيوانات المنزلية ".

وتم الإمساك بالتمساح في فخ على ضفاف نهر هربرت حوالي 125 كيلومترا شمال تاونسفيل في شمال شرق كوينزلاند.

وقالت السلطات إنه تم الإمساك بتمساح ثان، يعتقد أن طوله حوالي 3 أمتار، أيضا في فخ في نهر روس في تاونسفيل بعد استهدافه لأنه كان يشكل خطرا على الجمهور.

وقالت السلطات إنه من المقرر وضع التمساحين في مزارع للتماسيح أو حدائق.

وقال كبير مسؤولي الحياة البرية توني فريسبي: "يجب أن يفهم الناس أن إقصاء هذين التمساحين لا يجعل نهر هربرت أو نهر روس أكثر أمانا".

أستراليا سيدني ولاية كوينزلاند

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