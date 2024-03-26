نيوزيلندا: جماعة ترعاها الصين استهدفت مشرعين نيوزيلنديين بعملية اختراق في 2021

ولنجتون - (د ب أ)



كشفت الحكومة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء أن جماعة ترعاها الدولة الصينية استهدفت مشرعين نيوزيلنديين في اختراق في عام 2021.

وجاء هذا الإعلان بعد أن كشفت بريطانيا والولايات المتحدة أن مؤسساتهما الديمقراطية ومشرعيهما قد تم استهدافهم أيضا.

وقالت جوديث كولينز، الوزيرة النيوزيلندية المسؤولة عن مكتب أمن الاتصالات الحكومية إن استخدام "عمليات التجسس عبر الإنترنت للتدخل في المؤسسات والعمليات الديمقراطية في أي مكان أمر غير مقبول".

وذكرت كولينز أن الاختراق نسب إلى مجموعة ترعاها الدولة الصينية تعرف باسم (إيه بي تي 40).

وأضافت أن السلطات النيوزيلندية منعت المجموعة من الوصول إلى شبكات ذراعين تابعين لبرلمان البلاد.

وقالت: "نشيد بالمنظمات المتأثرة لتصرفها بشكل حاسم للتخفيف من التأثير، وللتدابير التي اتخذتها منذ الحادث لتشديد دفاعاتها الإلكترونية وتعزيز مرونة شبكاتها".

وأضافت: "تحتوي هذه الشبكات على معلومات مهمة تمكن من التشغيل الفعال لحكومة نيوزيلندا. ومن الأهمية بمكان أن نحمي هذه المعلومات من جميع التهديدات السيبرانية الخبيثة".

وقالت السفارة الصينية في بيان إن اتهام الصين بالتدخل الأجنبي "كان تماما في الطريق الخاطئ".

وأضافت: "نحن نرفض تماما مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها وغير المسؤولة وقدمنا مساع جادة إلى السلطات المعنية في نيوزيلندا، معربين عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة".

وقالت السفارة إن الأمن السيبراني يمثل تحديا عالميا.

وأضافت: "عند التحقيق وتحديد طبيعة القضايا السيبرانية ، يحتاج المرء إلى أدلة كافية وموضوعية ، بدلا من تشويه سمعة الدول الأخرى عندما لا توجد حقائق ، ولا يجب تسييس أو حتى تسليح قضايا الأمن السيبراني".

وتابعت: "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مبدأ أساسي للدبلوماسية الصينية. لا ينبغي لأحد أن يفعل بالآخرين ما لا يريد أن يفعله بنفسه ".

وقال وزير الخارجية ونستون بيترز إن مخاوف نيوزيلندا بشأن النشاط السيبراني نقلت مباشرة إلى الحكومة الصينية.

وأضاف: "التدخل الأجنبي من هذا النوع غير مقبول وحثثنا الصين على الامتناع عن مثل هذا النشاط في المستقبل. ستواصل نيوزيلندا التحدث، باستمرار وبشكل متوقع ، حيث نرى سلوكيات مثل هذه مقلقة ".

وتابع: "نتعاون مع الصين في بعض المجالات من أجل المنفعة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، كنا أيضا ثابتين وواضحين بأننا سنتحدث عن القضايا المثيرة للقلق".