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BBC

ترامب يوجه تحذيرًا لإسرائيل ويطالبها بإنهاء الحرب على غزة

12:57 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، إنه كان سيرد بنفس الطريقة التي ردت بها إسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكنه حث إسرائيل على إنهاء حربها على غزة، محذرًا تل أبيب من تلاشي الدعم الدولي.

وتابع ترامب، خلال مقابلة له مع صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، أنه على تل أبيب إنهاء الحرب وعليها أن تصل للسلام، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل يجب أن تكون حذرة لأنها تخسر الكثير من الدعم العالمي.

وأثار ترامب، الذي أصبح في وقت سابق من هذا الشهر المرشح المفترض للحزب الجمهوري، انتقادات عالمية للهجوم الإسرائيلي حتى عندما هاجم مرارًا تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع.

وبحسب نص المقابلة للصحيفة، قال ترامب إن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحًا" في نشر صور ومقاطع فيديو لهجومها في غزة، وعلق على الصورة العامة للبلاد بأنها "في حالة خراب".

وأصدر مجلس الأمن الدولي الإثنين، قرارًا يفيد بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد تمرير مشروع وافق عليه 14 من أعضاء المجلس فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، ولم تستخدم أمريكا الفيتو ضد تمرير مشروع يوصي بوقف إطلاق النار منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

حرب غزة دونالد ترامب الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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