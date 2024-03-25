الرئاسة الفلسطينية عن قرار مجلس الأمن: خطوة في الاتجاه الصحيح

كتب- حسن مرسي:

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استحسانها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة ضمان تنفيذ القرار بشكل عاجل لحماية الأرواح الفلسطينية البريئة.

ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية بأن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفي السياق ذاته، رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ بدء النزاع، رغم التحفظات على عدم توازن القرار والإطار الزمني المحدود له. وشددت مصر على الحاجة إلى تطبيق فوري للقرار لإيقاف نزيف الدم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، معتبرة إياه خطوة هامة نحو إنهاء العدوان وحماية المدنيين في غزة.