منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يعتزم الاستقالة من منصبه



رويترز

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية يعتزم التنحي عن منصبه في نهاية يونيو لدواع صحية.

ويضطلع جريفيث، وهو دبلوماسي بريطاني، بمنصبه منذ 2021 ودعا في الآونة الأخيرة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولم يفصح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن طبيعة المخاوف الصحية التي تواجه جريفيث.

وذكر حق في بيان “دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها وإلى الموارد اللازمة لفعل ذلك”.

وأضاف “إنه دبلوماسي ووسيط بارع، وأدى دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة ولشركاء وفي التفاوض على حلول لبعض أصعب الأزمات”.

وقال جريفيث في منشور على إكس إنه أخطر جوتيريش باعتزامه التنحي في يونيو حزيران، لكنه لم يقدم سببا لقراره.

وكتب جريفيث “إلى الجميع في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان ذلك شرفا في حياتي، أنا مدين لكم بشدة”.

وأضاف “إلى جميع الشركاء والداعمين، شكرا لكم على مناصرة قضايا الأشخاص الذين يمرون بأزمات”.

وتولى جريفيث فيما سبق منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وأدى أيضا دور المستشار للثلاثة الذين تقلدوا منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وتقلد أيضا مناصب أخرى.