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BBC

البيت الأبيض: متفاجئون من الموقف الإسرائيلي وإلغاء نتنياهو زيارة الوفد لواشنطن

09:33 م الإثنين 25 مارس 2024

جون كيربي

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مصراوي

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض: امتنعنا عن التصويت على القرار الدولي لأنه لا يتماشى مع موقفنا بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون ضمن صفقة.

وأضاف جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، "متفاجئون من الموقف الإسرائيلي وإلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الوفد إلى واشنطن".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن رد الفعل الإسرائيلي يظهر كأننا تخلينا عن موقفنا أو غيرنا سياستنا وهذا غير صحيح، لافتًا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يلتقي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وسيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن غدا الثلاثاء.

وأكد كيربي استمرار بلاده في دعمها لإسرائيل وتقديم الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، مشددًا أن قرار مجلس الأمن ليس له تأثير مطلقا على إسرائيل وعلى قدرتها في ملاحقة حماس.

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