بعد ارتفاع ضحاياه إلى 152 شخصا.. الرئيس الروسي: نعرف منفذ هجوم موسكو

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هجوم كروكوس عمل إرهابي نفذته عناصر إسلامية متطرفة.

وأضاف الرئيس الروسي: "نعرف من نفذ الهجوم لكننا نريد معرفة من أصدر الأوامر بتنفيذه"، موضحا أن الهجوم الإرهابي في موسكو هو أيضا جزء من هجمات نظام كييف على روسيا.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مناقشة اتخاذ إجراءات إضافية مع المسؤولين الأمنيين في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، وأسفر عن مقتل 152 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف إن اللقاء سوف يتناول مسألة كيفية دعم الضحايا وأسرهم.

ورفض الكرملين التعليق على تقارير عديدة بشأن تعذيب القوات الأمنية الروسية للأربعة محتجزين المشتبه بهم.

وردا على سؤال من صحفي أشار إلى الإصابات الواضحة التي ظهرت على المشتبه بهم في قاعدة المحكمة وفيديوهات التعذيب، قال بيسكوف" سوف أترك هذا السؤال بدون إجابة".

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عدة مرات عن الهجوم، وهو الإعلان الذي اعتبرته السلطات الأمنية والخبراء الغربيين قابلا للتصديق.