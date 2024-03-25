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BBC

الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بغزة غير ملزم

08:27 م الإثنين 25 مارس 2024

ماثيو ميلر

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مصراوي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، طالبنا إسرائيل بتزويدنا بمزيد من المعلومات بشأن اغتيال أشخاص في غزة بقصف لمسيرة إسرائيلية، ولا نستطيع تقديم تقييم بشأن فيديو بثته قناة الجزيرة لاستهداف مسيرة إسرائيلية للمدنيين في غزة.

وأضاف ميلر خلال مؤتمر صحفي، "طالبنا إسرائيل بإيضاحات بشأن محتوى فيديو الجزيرة الذي أظهر استهداف مسيرة لمدنيين في غزة".

وأكد ميلر أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات، ونريد وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.

موقفنا واضح في أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتماشى مع القانون الدولي.

ولفت إلى أن المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة جارية وأحرزت تقدما في مطلع الأسبوع.

ولفت إلى أن التقديرات الأمريكية أن إسرائيل لا تستخدم المساعدات كسلاح لكنها تستمر في المراقبة وتقييم الوضع.

وأكدت أن الاستيطان الإسرائيلي عائق أمام السلام ولا يتسق مع القانون الدولي، ويجب على إسرائيل إجراء تحقيق في أي مخالفات أو انتهاكات ترتكبها قواتها في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقييمها للضمانات التي قدمتها إسرائيل بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في غزة.

وأكد أن بلاده لم تخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على غزة.

ماثيو ميلر وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار بغزة غزة

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رمضانك مصراوي

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