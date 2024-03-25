بعد قرار مجلس الأمن.. بن غفير: علينا مواصلة القتال بكل قوة وبأي ثمن لهزيمة حماس

مصراوي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، إن قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة وأمينها العام معاديان للسامية ويشجعان حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف بن غفير، أن عدم استخدام بايدن للفيتو يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية، موضحا أنه على إسرائيل زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوة وبأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير.

وعلق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش عقب تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقال وزير مالية الاحتلال، "مضت 5 أشهر ونصف ولم ننسى ولن نتوقف حتى تحقيق النصر وإعادة الأسرى".

كان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن تغير موقف الولايات المتحدة يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن فشل أمريكا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن تراجع صريح عن موقفها السابق.