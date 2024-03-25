رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يرحبان بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

بروكسل (د ب أ)

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتبت فور دير لاين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) قائلة إن "تنفيذ هذا القرار هو مسألة حيوية من أجل حماية جميع المدنيين".

ومن جانبه، قال شارل ميشيل على موقع إكس: "من المهم الآن بشكل عاجل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس".

وأضاف أنه يتعين أيضا السماح بدخول المساعدات إلى غزة، مشيرا في هذا الشأن إلى البيان المشترك الذي أصدره زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

بعد قرابة ستة أشهر من الصراع الدائر في قطاع غزة، صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على قرار يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لاطلاق النار".

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

ويزيد القرار، وهو قرار ملزم وفقا للقانون الدولي، من الضغط الدولي على طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس.

إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيكون تأثير القرار على القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أو حماس فيما يتعلق بمسار الحرب.