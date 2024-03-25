البيت الأبيض: نشعر بخيبة أمل بعد قرار نتنياهو إلغاء زيارة واشنطن

بي بي سي

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن إسرائيل لن ترسل وفدها إلى واشنطن من أجل "إجراء محادثة كاملة حول [الهجوم الإسرائيلي المخطط له في] رفح".

وأضاف كيربي، إن امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض: "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس"، موضحا أن واشنطن تسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد.

وأكمل كيربي: "لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين"، قائلا إنه إذا قرر الاسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا.

وأوضح: "كنا نأمل أن نناقش عملية رفح مع وفد إسرائيل ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي".

كان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إن نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.