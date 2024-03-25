فلسطين: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائم

مصراوي

رحبت الخارجية الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة ويجب أن يكون دائما ومستداما.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن القبول بأي مبرر لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة يمثل تدميرا لسيادة القانون الدولي، موضحا أن هناك كارثة من صنع الاحتلال في غزة وإسرائيل تستخدم التجويع أداة حرب.

وأضاف مندوب فلسطين، أن معاناة الفلسطينيين سببها أفعال إسرائيل وإفلاتها من العقاب ومعاملتها على أنها فوق القانون.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.