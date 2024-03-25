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BBC

فلسطين: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائم

06:32 م الإثنين 25 مارس 2024

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

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مصراوي

رحبت الخارجية الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة ويجب أن يكون دائما ومستداما.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن القبول بأي مبرر لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة يمثل تدميرا لسيادة القانون الدولي، موضحا أن هناك كارثة من صنع الاحتلال في غزة وإسرائيل تستخدم التجويع أداة حرب.

وأضاف مندوب فلسطين، أن معاناة الفلسطينيين سببها أفعال إسرائيل وإفلاتها من العقاب ومعاملتها على أنها فوق القانون.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل غزة

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