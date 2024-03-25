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BBC

بعد قرار وقف إطلاق النار.. مندوب الصين بمجلس الأمن: يجب رفع الحصار عن غزة

06:08 م الإثنين 25 مارس 2024

مندوب الصين بمجلس الأمن

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مصراوي

قال مندوب الصين بمجلس الأمن تعليقا على تمرير قرار بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، إن الولايات المتحدة توقفت عن وضع العقبات أمام المجلس.

وأضاف مندوب الصين في مجلس الأمن، أنه يجب رفع الحصار على غزة وأن تفتح إسرائيل المعابر مع القطاع.

وأكد مندوب الصين في مجلس الأمن، رفض بلاده بشكل قاطع الحملات التي شنتها إسرائيل ضد الأمم المتحدة والأونروا.

تبنى مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"

ولفتت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وزعمت أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.

مندوب الصين بمجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار بغزة الولايات المتحدة إسرائيل

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