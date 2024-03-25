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BBC

أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

06:03 م الإثنين 25 مارس 2024

حركة حماس

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مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت حماس في بيان لها، "ترحّب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".

كما أكدت الحركة الفلسطينية استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

في سياق نص القرار، شددت "حماس" على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي تتمكن من دفن الشهداء الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.

ودعت حركة حماس مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وأكدت حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.

وثمنت الحركة جهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند الشعب الفلسطيني، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية.

حماس مجلس الأمن الدولي وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة

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رمضانك مصراوي

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